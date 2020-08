Poleti več kot polovico okužb v Slovenijo vnesli s Hrvaške

V obdobju od 1. junija do 21. avgusta so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) s pomočjo epidemiološke službe in laboratorijev ugotovili, da je v Slovenijo iz tujine prišlo 300 oseb, okuženih z novim koronavirusom. Med temi jih je največ, 165 oz. 55 odstotkov, prišlo s Hrvaške, prevladujejo pa mlajše osebe, so sporočili z NIJZ. Med potrjeno okuženimi osebami, ki so vnesle virus v Slovenijo iz Hrvaške, jih je bilo tako 120 starih od 15 do 34 let, kar predstavlja skoraj tri četrtine vseh vnosov v državo iz južne sosede. Med osebami, ki so se okužile na Hrvaškem, je bilo skoraj dvakrat več moških (108) kot žensk (57).

Nekatere osebe, ki so prinesle virus s Hrvaške, so tega širile tudi v domačem okolju, so navedli na NIJZ. Tako se je dodatno potrjeno okužilo še 26 oseb v Sloveniji.

Ker se je število okuženih, ki so prihajali ali se vračali s Hrvaške, začelo hitro povečevati, je NIJZ o tej rasti preko evropskega sistema za opozarjanje in odzivanje (EWRS) obvestili vse članice EU.

Če jih je bilo pred tremi tedni 16, jih je bilo v prejšnjem tednu 64, v iztekajočem se tednu pa je številka trenutno pri 57, a bo po pričakovanjih NIJZ do konca tedna višja kot v predhodnem sedemdnevnem obdobju, poroča STA.