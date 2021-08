Poletje se še vrača

Obup nekaterih (na fotografiji) ali veselje drugih, da se je poletje že poslovilo, je odveč. Dolgotrajnih obdobij s povsem stanovitnim vremenom in poletno vročino je odslej resda težko pričakovati, toda že od sredine prihodnjega tedna, ko se bo hladen severni zrak umaknil, je pričakovati vrnitev poletja v prijetnejšem septembrskem slogu.

Ciklonsko območje s hladnim severnim zrakom, ki se zadržuje nad državami srednje Evrope onstran Alp, bo še nekaj dni občasno vplivalo tudi na vreme pri nas, v prihodnjem tednu pa se bo postopno zapolnilo. Nad večji del Sredozemlja se bo tako postopno vrnil subtropski anticiklon, sicer ne več v svoji popolni moči, toda v zadostnem obsegu, da nam bo zagotovil večdnevno obdobje s stanovitnim ter povečini sončnim vremenom in ob višjih temperaturah.

Do vključno torka je pričakovati občasno krajevno nestanovitnost. Ob sicer prevladujočem precej sončnem ali zmerno oblačnem vremenu bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte. Občasno bo še pihala burja in bodo temperature za ta čas razmeroma nizke. Sveže bodo zlasti noči.

Od srede do konca prihodnjega tedna bo več sončnega vremena in bo iz dneva v dan spet topleje. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 28 stopinj Celzija, proti koncu tedna se bodo ponekod približale 30 stopinjam Celzija in se jih morda tudi dotaknile. Skratka, še bo čas za na morje in za izlete v gore.