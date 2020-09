Poletje se vrača ob prijetnejših temperaturah

Vremenska fronta, ki je v preteklih dneh povzročila občutno poslabšanje, je bila prelomnica v letošnjem poletju. Ob močnih padavinah, krajevnih neurjih in občutnem padcu temperature se je vremenska slika v primerjavi z dosedanjim dogajanjem bistveno spremenila. Subtropski zrak se je umaknil, prišlo je do občutne zamenjave ozračja. Za njo marsikaj ne bo več kot prej. Toda, kljub vsemu, poletja še ni konec. Konec je visokih temperatur nad 30 stopinjami Celzija in sopare, poletnih utrinkov pa v bližnji prihodnosti ne bo manjkalo. Poletje se torej vrača ob prijetnejših temperaturah. Vsaj do okrog 10. septembra pri nas ne bo dolgotrajnejših in večjih vremenskih poslabšanj, vmes bo sicer kakšen manjši vremenski spodrsljaj, toda v glavnem bo prva tretjina meseca sončna in tudi prijetno topla. Zlasti noči bodo bolj sveže, najvišje dnevne temperature pa se bodo postopno spet bližale 28 ali 29 stopinjam Celzija, ponekod se bodo morda tudi dotaknile 30 stopinj Celzija. Nad nami pa bo bolj suh zrak kot v zadnjem obdobju.

Prehodno in delno spremembo pričakujemo le od nedeljskega večera do torkovih jutranjih ur, toda po zdajšnjih podatkih kaže, da poslabšanje ne bo posebno izrazito. Drugače bo vseskozi povečini prevladovalo sončno ali zmerno oblačno in suho vreme, z izjemo kakšne morebitne popoldanske krajevne plohe zlasti v gorskem svetu.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.