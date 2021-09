Subtropski anticiklon nam bo tudi v prihodnjih dneh in ob tem koncu tedna zagotovil stanovitno in še dokaj poletno in prijetno toplo vreme. Taka vremenska slika se bo, kot kaže, nadaljevala še kar nekaj časa, sicer z manjšimi vmesnimi spodrsljaji.

Prvi od teh bo, kot kaže, na vrsti že v prvi polovici prihodnjega tedna, ko se bo v območje visokega zračnega tlaka vrinila hladnejša severna višinska dolina.

Več o tem v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.