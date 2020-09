Poletje se zdaj dokončno poslavlja

Po včerajšnji sončni in za ta čas še kar topli nedelji se bo poletje v prihodnih dneh dokončno poslovilo. V preteklih dneh smo že dočakali delno in postopno osvežitev, ki je temperature potisnila navzdol le malo nad sezonsko normalnost. V tem tednu pa bo po daljšem stanovitnem obdobju vreme že bolj spremenljivo in bodo oblaki pogostejši. Od časa do časa bo tudi deževalo. Večjo spremembo pa pričakujemo od petka ali najkasneje sobote, ko bo izrazita hladna vremenska fronta prešla naše kraje. Ob občutnejših padavinah se bo ozračje še dodatno ohladilo.

Anticiklon že občutno popušča, naši kraji bodo v prihodnjih dneh pod vplivom ciklonskega območja nad zahodnim Sredozemljem in občasno vlažnih jugozahodnih tokov.

Danes bo povečini oblačno in še suho. Od jutrišnjega dne do četrtka bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma lahko tudi pretežno oblačno, z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. V petek, kot omenjeno, pričakujemo ob prihodu vremenske fronte dodatno poslabšanje.

Poletje se bo medtem pri nas uradno poslovilo jutri in sicer ob 15.31. Tedaj bo sonce nad ekvatorjem in bo zapuščalo severno zemeljsko poloblo. Začela se bo astronomska jesen.