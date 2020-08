S prvim avgustovskim dnem začenjamo v Primorskem dnevniku objavljati Poletni miks – posebne strani za vse, ki najbolj počitniški mesec preživljate v naši družbi. Vsak delavnik, od torka do sobote, vas v časopisu čakajo vabila na mestne izlete in pohode v naravo, knjižni in filmski nasveti, stari in novi podlistki, vsebine za otroke, križanke in druge »vaje za možgane«, nasveti za dobro počutje in zdravo prehrano, rubrika Mavrični diapazon, tehnološke vsebine in veliko drugega. Vsako soboto bomo tudi predstavili mladega fotografa ali fotografinjo: niz začenjamo z Johanno Kerschbaumer iz Trsta.