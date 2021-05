Prepovedi nočnega gibanja bodo že v sredo, 19. maja, odščipnili 60 minut – po novem se bo policijska ura začela ob 23. in ne več ob 22. uri, kot je v veljavi od začetka novembra. Tako so v ponedeljek po posvetovanju s strokovnjaki in s svetom dežel sklenili italijanski ministri, ki so prižgali zeleno luč novi uredbi z zakonsko močjo, s katero prihaja nekolikšno sproščanje omejitvenih ukrepov.

Več v torkovem Primorskem dnevniku.