Policist opazil moškega, ki je grozil s pištolo

V petek ob 18. uri je policist, ki se je vračal iz službe, na Ljubljanski cesti v Postojni opazil moškega, ki je grozil s pištolo drugemu moškemu. Policist je ustavil vozilo in zakričal, pri čemer je napadalec pobegnil.

Poklical je na pomoč kolege, ki so prihiteli na kraj in takoj pričeli z iskanjem. Osumljenega so izsledili in prijeli v središču Postojne, pri čemer so mu zasegli plinsko pištolo z naboji in manjši PVC zabojček s posušenimi rastlinskimi delci. Gre za 46-letnega Postojnčana, ki so ga prepeljali v bolnišnico v Ljubljano, sledita pa mu kazenska ovadba zaradi ropa in prekrškovni postopek zaradi uporabe plinske pištole na javnem mestu. Policisti so ugotovili, da je osumljeni od moškega iz Planine zahteval vozilo.