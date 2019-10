»Policist prometnik« v Materiji

V Materiji so postavili novo silhueto policista za umirjanje prometa, sporoča Policijska uprava Koper. Gre za silhoueto »policista prometnika«, ki izvaja meritve hitrosti in so jo v preventivnem smislu namenili umirjanju hitrosti voznikov na državni cesti. Lokacija silhuete se bo v nadaljevanju spreminjala, še sporočajo, glede na trenutne problematike in na stanje prometne varnosti. Vsekakor pa bodo policisti policijske postaje Kozina dnevno izvajali naloge tudi na tem delu ceste.

Agencija za varnost v prometu je ugotovila, kot smo včeraj poročali, da silhuete občutno zmanjšujejo število kršitev omejitev hitrosti.