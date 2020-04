Policisti 57-letnico rešili pred smrtjo

Policisti s Kozine so rešili pred smrtjo 57-letnico, ki si je nameravala vzeti življenje. Svojo namero je sporočila sorodnici. Stekla je reševalna akcija, pri kateri so sodelovali policijska patrulja, vodnik s službenim psom in kriminalist policijske postaje Kozina. Žensko so obnemoglo našli v gozdu, oddaljenem kakih 500 metrov od hiše. Pred odhodom iz hiše je zaužila več tablet in jo je obšla slabost. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so jo oskrbeli in jo odpeljali v bolnišnico.

Brez takojšnje pomoči se dogodek ne bi srečno zaključil, poudarjajo policisti, pomembni sta bili tudi razsodnost in pravočasnost, ki sta lahko včasih odločilna pri reševanju človeških življenj.