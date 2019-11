Policisti legitimirali in razorožili pripadnike varde

Slovenski policisti so včeraj dopoldne v Planini v Podbočju (v občini Krško) opazili oboroženo skupino oseb, oblečenih v maskirna oblačila. Za 41 oseb so preverili istovetnost, sedmim pa tudi zasegli orožje oziroma predmete, podobne orožju, ki gredo na analizo, je povedal vodja oddelka za državno mejo in tujce na PU Novo mesto Anton Štubljar. V kolikor bodo ugotovili, da gre za prekršek, bo izdan obdolžilni predlog.

Pri lovski koči v Planini je potekal tabor samooklicane Štajerske varde, ki v vojaških formacijah daje vtis, da opravlja policijske naloge. Vodja varde Andrej Šiško je na Facebooku zapisal, da je varda »ta konec tedna prisotna ob meji, na različnih lokacijah«; po naših informacijah je bil na sporedu tudi skupni tabor s Primorsko in Krajnsko vardo.

Policija si po besedah Štubljarja prizadeva, da bi s spremembo zakonodaje učinkoviteje preprečevala in odkrivala tovrstne odklone, »ki pomenijo varnostno tveganje«. Pri vardah naj bi bili sporni zlasti nošenje enotnih imitacij uniform in orožja ter gibanje ob državni meji, ki naj bi jo po lastnih besedah varovali.