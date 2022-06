Policisti na primorski avtocesti ustavili tihotapca ljudi

Slovenski policisti so v torek dopoldne na enem od počivališč na primorski avtocesti v smeri Kopra opravili kontrolo osebnega vozila romunskih registrskih tablic. Poleg voznika, 22-letnega državljana Romunije, je bilo v vozilu še devet tujcev, za katere so ugotovili, da so nezakonito prestopili državno mejo. Gre za državljane Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Iraka in Indije.

Policisti so za voznika odredili pridržanje in ga bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki z ostalimi tujci pa še potekajo.