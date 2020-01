Policisti razbili mednarodno »Breaking Bad« kriminalno mrežo

Slovenska policija je s pomočjo kolegov iz tujine v torek razbila mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki je oskrbovala slovenski in tuji trg s prepovedanimi drogami. Med preiskavo so med drugim zasegli več kot 120 kilogramov amfetamina, v zaključni akciji pa prijeli 20 osumljencev, so danes sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).Slovenski kriminalisti so v času preiskave, do izvedbe zaključne akcije zbrali dokaze, da je 45 članov navedene organizirane kriminalne združbe v tem času v Sloveniji izvršilo najmanj 48 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa sprepovedanimi drogami.

Člani navedene kriminalne združbe so različne vrste prepovedanih drog tihotapili tudi iz tujine, v velikih količinah pa so sami izdelovali prepovedano drogo amfetamin.