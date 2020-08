Policisti so mu naložili skoraj 6000 evrov globe

Prometni policisti so na cestninski postaji pri Guminu zasledili sumljiv fiat uno s tremi osebami. Po krajšem zasledovanju so ga ustavili na državni cesti št. 13. Po preverjanju dokumentov so ugotovili, da voznik ni nikoli imel vozniškega dovoljenja, poleg tega je tudi vozil brez zavarovanja. Vozniku so naložili 5978 evrov globe, avtomobil pa so zasegli.

V okviru poostrenega nadzorovanja cest so prometni policisti iz Amara od 27. julija do 2. avgusta pregledali 498 vozil in naložili 241 glob. Skupaj so tudi odvzeli 553 točk in 10 vozniških dovoljenj. Med kršitvami je bilo 45 prekoračitev dovoljene hitrosti, 20 kršitev zaradi neuporabe varnostnih pasov in 5 kršitev zaradi uporabe telefona med vožnjo.