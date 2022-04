Policisti ugotovili identiteti obeh trupel

Slovenski policisti so ugotovili identiteti obeh trupel, ki so ju našli v soboto, 19 marca, sprehajalci zjutraj ob klifu pri Belih skalah med Izolo in Strunjanom. Gre za 35 let staro žensko in 39 let starega moškega, prebivala sta na območju Ljubljane, oba sta državljana Slovenije, so danes sporočili in se zahvalili vsem, ki so nudili koristne informacije. Tistega dne so zjutraj ob klifu pri Strunjanu sprehajalci najprej našli žensko truplo. Zdravnica je kot vzrok smrti ugotovila utopitev in odredila sanitarno obdukcijo. Malo pred poldnevom so nato na bližnji lokaciji našli še moško truplo. Tudi v tem primeru je zdravnica potrdila utopitev in odredila sanitarno obdukcijo.

Obe trupli sta bili brez dokumentov, zato so policisti obvestili tudi hrvaške in italijanske varnostne organe in zaprosili za pomoč občanov.

Po neuradnih informacijah so medtem že potrdili tudi dejstvo, da naj ženska in moški ne bi bila žrtev kaznivega dejanja in da sta si torej sama vzela življenji, poročajo Primorske novice.