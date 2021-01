Policisti v Pordenonu zasegli 10 kg hašiša

Pordenonski policisti so zasegli skupno več kot 10 kg hašiša in kokaina ter aretirali prekupčevalca. Gre za 43-letnega maroškega državljana, ki so ga odkrili med redno cestno kontrolo. V njegovem avtomobilu so našli skupno 5 kg hašiša, med nadaljnjo hišno preiskavo na njegovem domu in na vrtu v bližini hiše pa še skupaj drugih 5 kg ter sto gramov kokaina. Droga je bila deloma v zabojčkih in vrečkah ter drugi embalaži, deloma skrita med živili, na vrtu pa v črni vreči. Nezakoniti posel bi bil donesel 250 tisoč evrov.

Moškega, ki je že večkrat imel opravka s sodstvom, so aretirali zaradi posesti droge z namenom razpečevanja in ga prepeljali v pordenonski zapor.