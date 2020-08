Policisti zasegli 187 kg pokvarjene hrane

Prometni policisti iz Pordenona so na avtocesti A28 zasegli 187 kg pokvarjene hrane. V sklopu poostrenega nadzora nad prevozom živil v sodelovanju z ministrstvoma za notranje zadeve in za zdravje so ustavili tovornjak hladilnik, ki je prevažal zamrznjeno meso in ribe ter mlečne izdelke. Policisti so ugotovili, da je bila temperatura v hladilniku občutno previsoka, v njem so namreč namerili +10 stopinj Celzija, kmalu pa se je dvignila celo do +20 stopinj Celzija, medtem ko bi bila morala biti hrana shranjena ob temperaturah med +5 in -18 stopinjami Celzija.

Na kraj so poklicali osebje zdravstvene ustanove, ki je potrdilo neustreznost pogojev. Med drugim so tudi ugotovili, da so bile nekatere konfekcije že orošene, ker je bila hladna veriga prekinjena.

Policisti so tovor zasegli, 43-letnega voznika, moldavskega državljana z bivališčem v Romuniji, pa oglobili.