Slovenski policisti so malo po 2. uri ponoči na Kozini imeli v postopku 29-letnega italijanskega državljana, ki jim je pokazal ponarejeno vozniško dovoljenje. Vozilo so zasegli, zoper voznika pa sledi kazenska ovadba in obdolžilni predlog. V avtomobilu so bili še trije potniki, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo, zato jih bodo danes izročili italijanskim oblastem.