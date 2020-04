Poliglot Borut Pahor

Slovenski predsednik republike Borut Pahor, ki je ta teden v video sporočilih izrazil solidarnost v boju s koronavirusom že številnim državam, je v nedeljo svoje misli namenil južni sosedi Hrvaški. Izrazil je prepričanje, da bomo skupaj zmagali.

Pahor je danes na Twitterju objavil sporočilo za hrvaškega predsednika Zoran Milanovića in državljane Hrvaške. Izražamo globoko občudovanje hrvaškemu ljudstvu, ki v tem težkem času kaže odločnost, pogum in upanje. Slovenija čuti vašo žalost in se iskreno veseli vaših uspehov. Združeni z drugimi evropskimi narodi in državami bomo skupaj zmagali, je povedal v hrvaščini.