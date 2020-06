Poljska odprla meje z Nemčijo, Češko in Slovaško

Poljska je danes v okviru rahljanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa odprla meje z Nemčijo, Češko in Slovaško, medtem ko jih je z Litvo odprla že v petek. Omilili pa so tudi ukrepe za državljane nečlanic EU, a ohranjajo nadzor na mejah z Ukrajino, Belorusijo in rusko eksklavo Kaliningrad. V torek bodo vzpostavili letalske povezave z destinacijami po EU.

V ponedeljek odpravljata omejitve tudi Francija in Češka. Francija bo odprla meje za državljane EU, slandije, Andore, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švice in Vatikana, medtem ko bodo ohranili omejitve za Španijo in Veliko Britanijo. Francoske oblasti smedtem za 1. julij napovedale postopno odpiranje meja za države izven schengenskega območja.

Češka pa bo v ponedeljek na svojih mejah odpravila omejitve za državljane večine članic unije, Švice in Lihtenštajna. Omejitve pa bodo še trajale za Belgijo, Portugalsko, Švedsko in poljsko regijo Šlezija.