Polovica dijakinj in dijakov tržaških ter goriških višjih srednjih šol je danes ponovno stopila v šolske prostore. Z upanjem, da bo pouka na daljavo čimprej konec, so v tržaške učilnice vstopali po skupinah v več izmenah. Od 8. ure do 8.50 so se tako vrstile manjše skupine mladih, ki bodo ponovno doživljali pouk v živo.

V Gorici je šolski zvonec zazvonil ob 8.10. Ponovno snidenje je dijake razveselilo, pa tudi profesorje, ki so predavanja v živo nedvomno pogrešali.