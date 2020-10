Polovica dijakov ponovno za računalnike

V Furlaniji - Julijski krajini bo od 28. oktobra do vsaj 13. novembra pouk na drugostopenjskih srednjih šolah v mnogih razredih potekal na daljavo. Predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga je namreč z odredbo, ki jo je podpisal danes, določil, da morajo zaradi porasta okužb s koronavirusom drugostopenjske srednje šole za vsaj polovico zmanjšati število dijakov v šolskih objektih. To bo tudi razbremenilo javni potniški promet.

Odredba prepušča šolam, da same izberejo način vzpostavitve pouka na daljavo za polovico dijakov. Je pa Fedriga zapisal priporočilo, naj pouk v razredih po možnosti poteka zlasti za maturante in prvošolce. Doma naj bi zato povečini ostali dijaki drugih, tretjih in četrtih letnikov.

Univerzi v Trstu in Vidmu pa naj predavanja na daljavo organizirata v obsegu, da bodo zajela vsaj 60 odstotkov študentov, še piše v odredbi.