Pomlad se vrača počasi

Naši kraji bodo v tem tednu povečini pod vplivom zahodnih ali jugozahodnih tokov, ki bodo občasno prinašali bolj vlažen in le mestoma nekoliko toplejši zrak. Na vreme pri nas bosta vplivali tudi dve vremenski fronti, prva, ki se bo zadrževala nad alpskim območjem, predvidoma v petek, druga pa verjetno občutneje v soboto. Pred tem ne bo izrazitejših okrepitev anticiklona, vseeno pa bo prevladovalo povečini stanovitno vreme, toda z vsaj občasno zmerno oblačnostjo ali povečano vlažnostjo in morebitnimi občasnimi manjšimi krajevnimi padavinami.

V prvi polovici tedna in verjetno še v četrtek bo prevladovalo delno jasno ali zmerno oblačno vreme. Občasno, zlasti danes popoldne in jutri bo ponekod lahko padla kakšna manjša kaplja dežja. Danes in jutri bo še hladno, v sredo in četrtek bo ob jugozahodnih tokovih postopno nekoliko topleje.

V petek bo več oblačnosti, ni izključeno, da bo ponekod padlo nekaj kapelj dežja. Poslabšanje pa bo verjetnejše v soboto, ko bo naše kraje po zdajšnjih izračunih prešla hladna vremenska fronta. Pojavljale se bodo padavine, za njo pa se bo ozračje znova ohladilo. V nedeljo se bo vreme predvidoma postopno delno izboljšalo.