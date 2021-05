Pomoč slovenskim nepridobitnim organizacijam

Neprofitne organizacije Slovencev v Italiji bodo lažje kos zakonskim predpisom na upravnem, računovodskem in davčnem področju, potem ko so družbi Kira in Servis ter Kmečka zveza in Slovensko deželno gospodarsko združenje skupaj vzpostavili projekt S3S – Servis 3. sektor. Z njim bodo nepridobitne organizacije na enem mestu dobile potrebno pomoč pri vse bolj zahtevnem izpolnjevanju zakonskih obvez.

Projekt, ki so ga spodbudili Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) in Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) so predstavili danes v Trstu ob navzočnosti direktorja SDGZ Andreja Šika ter Erika Mastena (Kmečka zveza), Ksenije Slavec (ZSŠDI) in Diega Zorzetta (Kira).

Kot so poudarili na novinarski konferenci, bo S3S še posebej koristen zdaj, ko se v Italiji odvija reforma področja neprofitnih organizacij, kar od društev terja prilagoditev novi zakonodaji.

S3S že deluje tri ure dnevno na sedežu SDGZ v Trstu, razmišljajo pa tudi o neposrednem stiku z organizacijami v Gorici in Benečiji.