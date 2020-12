Ponekod nastaja poledica

Ponekod na Kraški planoti nastaja poledica. Na Kontovelu je celo snežni plug imel težave zaradi drsenja na spolzkem cestišču, zaradi ledu in močne burje pa je težko tudi hoditi.

Padavine, ki so se po pričakovanjih opoldne povečini umirile in ponekod prehodno ponehale, se bodo v popoldanskih in zlasti večernih urah spet okrepile. Drugi val padavin bo predvidoma močnejši od prvega. Ob dotoku bolj vlažnega višinskega zraka pa je pričakovati rahlo zvišanje temperature. V krajih, kjer bo temperatura še dovolj nizka, bo sneženje močno. Drugod, v nižjih predelih, se bo sneg spremenil v dež. Ponekod bo lahko tudi padal dež, ki bo ob dotiku tal zmrzoval. Padavine se bodo nadaljevale do jutrišnjega jutra.