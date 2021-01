Ponekod padala sodra, drugod ledeni dež

Danes zjutraj so ponekod v zahodnih in vzhodnih predelih Tržaškega nastajale plohe in nevihte, padala je sodra, ki je mestoma pobelila pokrajino in ceste. O večjih težavah so poročali iz Slovenije, kjer je padal ledeni dež in so zaradi poledenelih cest nastale težave v prometu. Malo po 8.30 so bile razmere najslabše med Kozino in Divačo, je sporočila Policijska uprava iz Kopra.

Ozračje bo danes nestanovitno, v višinah je naše kraje po sinočnji vremenski fronti dosegel hladen zrak, medtem ko v nižjih legah priteka od jugozahoda toplejši in bolj vlažen sredozemski.