Ponekod padlo več kot sedem hektolitrov dežja na kvadratni meter

Zlasti v Karniji in na Pordenonskem so bile padavine v minulem koncu tedna zelo obilne. Marsikje je padla navječja količina dežja v zadnjih 30 letih. Največ ga je bilo pri Barcisu, kjer je deželna meteorološka opazovalnica namerila 772 litrov dežja na kvadratni meter.

Nastale so večje težave. Več rek je poplavljalo, sprožali so se zemeljski plazovi, nekaj cest je bilo zaprtih. Najhuje je bilo v Valcellini. Na delu so bile števile ekipe civilne zaščite, reševalcev in gasilcev. V gorah nad višino okrog 1700 metrov je padel poldrugi meter snega.

V minuli noči so poplave prizadele tudi Špeter ob Soči in kraje Pasian di Prato, San Vito al Tagliamento, San Quirino in Gonars. Več gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Nekaj cest ostaja zaprtih. Velike količine dežja so padle tudi drugod po deželi, vendar na srečo brez večjih nevšečnosti.