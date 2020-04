Ponekod v deželi ledeno mrzlo jutro

Po včerajšnjem bližnjem prehodu oslabljene hladne vremenske fronte so se današnje jutranje temperature po pričakovanjih povsod v deželi v primerjavi z donedavnim dogajanjem občutno spustile. Primat mraza v FJK je deželna meteorološka opazovalnica zabeležila v Beli peči, kjer se je živo srebro spustilo do -8,5 stopinje Celzija, na Višarjah je namerila najnižjo nočno temperaturo -5,2 stopinje Celzija in na Trbižu -4,1 stopinje Celzija. Na Goriškem, na Kraški planoti in marsikje v Benečiji so bile najnižje nočne temperature povečini od +2 do +3 stopinje Celzija, v Trstu ob morju pa okrog 7 stopinj Celzija.

Razlike so v primerjavi z dogajanjem v preteklih dneh velike in ponekod presegajo 10 stopinj Celzija. Na Višarjah je, denimo, deželna meteorološka opazovalnica v soboto namerila najnižjo nočno temperaturo +5,7 stopinje Celzija, danes pa z -5,2 stopinje Celzija skoraj 11 stopinj Celzija manj.

Še večje so razlike, če primerjamo včerajšnje popoldanske temperature s tistimi, ki smo jih beležili v preteklih dneh. Živo srebro se je včeraj popoldne povečini zadrževalo okrog ali le malo nad 10 stopinj Celzija, še v preteklih dneh pa so popoldanske temperature presegale 20 stopinj Celzija in se marsikje dotaknile tudi 25 stopinj Celzija.

Danes in v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme. Iz dneva v dan bo topleje. Z jutrišnjim dnem se bodo najvišje dnevne temperature spet povzpele nad 20 stopinj Celzija, noči bodo sprva še mrzle.

V nedeljo se bo približala oslabljena hladna vremenska fronta, ki pa ne bi smela občutneje vplivati na vreme pri nas. Nekoliko se bo sicer povečala oblačnost in tudi ni ravno izključeno, da bo v noči na ponedeljek padlo nekaj kapelj dežja. Od ponedeljka bo spet malo hladneje.