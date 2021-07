»Ponoči in jutri zelo buren vremenski razvoj«

Nad severnimi predeli Italije je zjutraj nastala izrazita nevihtna celica, ki se je preko severnih predelov FJK pomaknila nad Slovenijo, kjer se je nevihtni sistem še okrepil. Mestoma so se pojavljali močni nalivi, zapihal je močan veter, ponekod je tudi padala toča.

Zelo buren vremenski razvoj bo tudi v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan, ko bodo krajevna neurja zelo verjetna, je zapisal Arso. Za jutri so med drugim zaradi močnejših neviht razglasili kar oranžni alarm. Pojavljali se bodo lahko močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel, opozarja Arso.

Naše kraje bo jutri prešla izrazita hladna fronta, ob kateri se bo nestanovitnost občutno povečala. Za njo bo pritekal hladnejši severni zrak.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, lahko močnimi. Ohladilo se bo.

Nestanovitnost se bo prehodno nadaljevala še v ponedeljek zjutraj, nakar se bo vreme postopno izboljšalo. Zapihala bo šibka burja.

V prihodnjem tednu bo prevladovalo bolj spremenljivo vreme, ob obdobjih s prevladujočo jasnino bodo zlasti v popoldanskih urah pogosteje nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo pod 30 stopinjami Celzija. Bolj sveže bodo tudi noči.