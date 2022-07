Ponoči najhuje pri Kostanjevici, a so obe žarišči obvladali

Za gasilci, ki se na Krasu borijo z obsežnim požarom, je naporna noč. Kot je povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, so se spopadali z dvema požaroma v bližini Kostanjevice na Krasu, torej na območju, kjer se je že v sredo ogenj nevarno približal naselju. Obe žarišči so gasilci obvladali in omejili. Sicer pa je bilo ponoči na terenu več kot 800 gasilcev, na Kras pa prihajajo še nove enote, so zjutraj sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite. Zaradi utrujenosti in izčrpanosti gasilcev, sploh po včerajšnji "hudi uri", so namreč nujno potrebne rotacije ekip.

Od 7. ure dalje so znova na delu tudi helikopterji, ki bodo nadaljevali z gašenjem iz zraka. Tudi danes pričakujejo na Krasu hrvaško letalo za gašenje, ki je sinoči opravilo nekaj odmetov večjih količin vode.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je v pogovoru za TV Slovenija v sredo zvečer ocenil, da gre za doslej največji požar v Sloveniji.

Ogenj je uničil velikanske površine gozda in podrasti, k sreči pa so uspeli gasilci z velikimi napori do srede zvečer pred ognjem obraniti hiše.

Prebivalci Sel na Krasu, Hudega Loga, Korit na Krasu, Nove vasi in dela Mirna, ki so jih preventivno evakuirali, pa so se do večera povečini lahko vrnili na domove. Evakuiranih je bilo skupaj okoli sto ljudi.