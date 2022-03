Ponoči pod udarom ruske vojske Lvov in Mariupol

Na zahodu Ukrajine so se davi oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade. Pri Lvovu so Rusi z raketami napadli hangar za popravilo letal. Župan Lvova Andrij Sadovji je potrdil, da tako blizu zgodovinskega središča mesta, ki leži blizu meje s Poljsko, Rusi doslej še niso napadli. V bližini Lvova naj bi Rusi z raketami napadli tudi poslopje ob letališču, kjer popravljajo letala. Z območja letališča se v zrak dviga gost temen dim. Po navedbah lokalnih predstavnikov napad ni terjal žrtev, poslopje pa je uničeno. Ponoči so sicer med drugim potekale evakuacije iz Kijeva in reševanje ljudi iz gledališča v Mariupolu, kjer naj bi boji že potekali tudi v središču mesta. Kijev naj bi z avtobusi in avtomobili zapustilo več kot tisoč ljudi, so na družbenih medijih sporočili ukrajinski viri in dodali, da so evakuirani zdaj na varnem.

Nadaljuje se tudi reševanje ljudi, ujetih v gledališču v Mariupolu, ki je bilo v sredo tarča ruskega napada. Ta je sprožil val ogorčenja po vsem svetu in obsodbe, da gre za vojni zločin, saj so se v gledališče pred tem zatekli številni civilisti, pred poslopjem pa je na to opozarjal tudi velik napis »otroci« v ruščini.

Po besedah enega od ukrajinskih poslancev, Srgija Taruta, naj bi bilo v zaklonišču pod gledališčem najmanj 1300 ljudi. Lokalne oblasti so doslej govorile o okoli tisoč civilistih. Zaklonišče naj bi sicer napad zdržalo, čeprav je bilo poslopje nad njim uničeno, število žrtev pa zaenkrat ni jasno.