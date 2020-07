Ponoči razgrajala neurja

V včerajšnji noči so neurja pustošila po Lombardiji. V Milanu se je površje reke Seveso dvignilo za tri metre in je poplavilo prestolnico Lombardije, prav tako so imeli močne nalive tudi v Brescii, Cremoni, Sondriu in Bergamu. V nekaterih mestih v Lombardiji je padala toča, ki je bila tako velika, da je poškodovala tudi avtomobile.

Neurje je včeraj zvečer zajelo tudi avstrijsko Koroško in Štajersko, v Gradcu in njegovi okolici so številna drevesa padala na ceste, voda pa je poplavljala kleti. Na avstrijskem Koroškem pa je bilo najhuje na območju Šentvida ob Glini. Promet so ovirala podrta drevesa in toča.

Za današnjo noč v Sloveniji opozarjajo na povečano možnost krajevnih neurij, v sosednjih pokrajinah pa bo vreme nestanovitno.