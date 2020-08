Ponosni na predhodnika Primorskega dnevnika

Sinoči so na dvorišču gradu Gewerkenegg v Idriji na pobudo krajevnega muzeja premierno predvajali 55 minutni film Vojsko, moja rodna vas, ki ga je posnel znani slovenski novinar, domačin Uroš Lipušček. Bil je med drugim radijski in televizijski dopisnik v ZDA in na Kitajskem. Dokumentarni film je nastal v okviru Šinkovčevih dnevov poezije, ki letos potekajo drugič. Nastal je z namenom obuditve spomina na Črtomirja Šinkovca, vojskarskega in primorskega pesnika; hkrati pa dokumentarec prikazuje zgodovino, naravo, kulturno dediščino in nekdanje težko življenje na Vojskarski planoti. Lipušček je napisal tudi scenarij, za organizacijo je poskrbel Srečko Skok, za snemanje, montažo in grafično oblikovanje pa Rajko Lapajne (Video produkcija Lapajne).

Premierno so bile sinoči prikazane tudi še neobjavljene fotografije (tehnika na steklo) iz življenja na Vojskem in tamkajšnji planoti pred vojno, pa tudi fotografije Idrije iz obdobja nacifašistične okupacije med drugo svetovno vojno. Lipušček je v raznih predstavitvenih intervjujih izpostavil, da je Vojsko ponosno na svojo partizansko tiskarno Slovenijo, kjer se je rodil in kjer so tiskali Partizanski dnevnik, ki je predhodnik Primorskega dnevnika. V okolici je delovala tudi partizanska bolnišnica Pavla.