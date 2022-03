Ponovno je treba nastaviti televizijske kanale

Ko je danes prižgal televizor, je najbrž marsikdo opazil, da kanalov italijanske javne radiotelevizije Rai ni videti. Mrk je ponekod »okužil« kanale Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 ter deželna omrežja Rai. To je zaradi postopnega prehajanja na nov sistem kodiranja (DVB-T2), ki se je začel že v lanski jeseni, ko so na nekaterih starejših televizijskih sprejemnikih začeli izginjati televizijski kanali, ki so jih kot prve preklopili na visoko ločljivost (kodiranje MPEG 4).

Do teh sprememb prihaja, ker je treba frekvenčni pas 700 MHz, ki ga trenutno zaseda oddajanje televizijskih kanalov, sprostiti, kot je Evropska unija zapovedala državam članicam. To pa zato, ker bodo uporabo omenjenega frekvenčnega pasu po novem namenili sistemom za brezžične širokopasovne elektronske komunikacije (5G omrežje), ki omogočajo hitrejši prenos podatkov.

V Furlaniji - Julijski krajini so s prehajanjem na visoko ločljivost začeli danes, postopek pa se bo nadaljeval tudi v prihodnjih dneh, vse do 7. marca. Osmi marec je ključen datum, do katerega se morajo vsi italijanski kanali prilagoditi visoki ločljivosti (HD) oz. kodiranju MPEG 4.

Če so na vašem sprejemniku kanali Rai izginili, to še ni nujno razlog za paniko. Poskusite s ponovno nastavitvijo televizijskih kanalov (it. risintonizzazione dei canali) oz. dekoderja. Navodila za to najdete v knjižici, priloženi ob nakupu televizorja ali dekoderja. Ko bi ta poskus ne zalegel, potem pomeni, da morate razmisliti o nakupu novega televizijskega sprejemnika ali dekoderja, pri čemer bodite pozorni, naj bodo ti kompatibilni s standardom DVB-T2, ki bo stopil v veljavo 1. januarja 2023.