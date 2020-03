Odsek avtoceste A28 med Fontanafreddo in Porcio v smeri proti Portogruaru, kjer se je danes ob 7.30 prevrnil tovornjak, ki je nato obstal počez na cestišču, so odprli šele v popoldanskih urah. Čiščenje cestišča, ki so ga opravljali specializirani delavci družbe Autovie Venete, je namreč zahtevalo dobrih šest ur. Tovornjak je v nesreči izgubil tovor. Prevažal je vreče gnojila, ki se je razsulo na cestišče. Voznik je bil poškodovan.