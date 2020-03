»Ponudba me je zelo presenetila«

Ministrica, ki je nasledila Petra Jožefa Česnika, predstavlja svoja gledanja na 100-letnico požiga tržaškega Narodnega doma in na vprašanje izvolitve slovenskega parlamentarca v italijanski parlament. V pogovoru, ki bo objavljen v jutrišnjem Primorskem dnevniku, teče beseda tudi o stanju v Beneški Sloveniji in o delovanju Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, ministrica odgovarja še na bojazen nekega poslanca, ki jo je med »zasliševanjem« v pristojni komisiji Državnega zbora posvaril, naj ne deluje ideološko. Helena Jaklitsch pravi, da bo delovala povezovalno.

»Če pustim ob strani, da nikoli nisem razmišljala, da bi vstopila v politiko, sem povabilo, ki me je pravzaprav presenetilo, skoraj brez pomišljanja sprejela. Področje poznam in ga imam rada, pripravljena pa sem tudi trdo delati. Že od nekdaj so mi blizu naši rojaki, ki živijo v zamejstvu in po svetu, in so mi tudi vzor v svojem vztrajnem delu za ohranjanje slovenstva,« pravi v jutrišnjem intervjuju za Primorski dnevnik Helena Jaklitsch, nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Vzor je lepa in zahtevna beseda. Zakaj ste jo uporabili?Mi, ki živimo v matični domovini, si niti ne predstavljamo, koliko truda in naporov morajo Slovenci zunaj naših meja vložiti, da ostajajo Slovenci v čim več razsežnostih. Zdaj imam torej priložnost, da se jim kot ministrica vsaj nekoliko oddolžim, da jim pokažem, da nam je v Sloveniji mar zanje. Sama bom naredila vse, kar bo v moji moči, za poglobitev te povezanosti med nami.

Večkrat ste predavali oz. ste javno nastopali v Trstu in Gorici, koliko poznate slovensko manjšino in kakšen vtis ste si ustvarili o njej?Med Slovenci v zamejstvu imam kar nekaj znancev in dobrih prijateljev. Spremljam njihov vsakdanjik in vidim njihovo požrtvovalno delo in angažiranost pri ohranjanju slovenske zavesti, slovenskega jezika in kulture. Glede na to seveda gledam na slovensko skupnost z veliko naklonjenostjo in spoštovanjem, si pa ne delam utvar, da ni nobenega področja, kjer bi stvari lahko šle še bolje. Veliko škode je bilo narejene v preteklosti zaradi neenakega odnosa matice do različnih delov te skupnosti.