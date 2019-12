Poplavi lahko tudi Soča v zgornjem Posočju

Arso opozarja, da imajo nekatere reke visok vodostaj. Ponekod so že prestopile bregove. Reke, ki so dosegle najvišje vodostaje in lahko poplavljajo na območjih pogostih poplav, so reka Reka, Rižana, Dragonja, Soča (v zgornjem Posočju), Tolminka in Sava Bohinjka, je povedal dežurni meteorolog pri Agenciji Republike Slovenije za okolje Brane Gregorčič. Arso je med drugim danes že izdal opozorilo pred obilnimi padavinami in močnim vetrom.

Pri Arsu pričakujejo, da bodo popoldan in v noči na nedeljo reke v večjem delu Slovenije še naraščale. Ob tem so možna razlivanja rek zlasti v zahodni, osrednji in jugozahodni Sloveniji. Lahko narastejo tudi manjši ter hudourniški vodotoki ter se pri tem razlijejo, opozarjajo. Kraška polja pa bodo ponovno ojezerjena, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.