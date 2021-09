Poplavilo je ljubljansko Dramo

V sredo pozno popoldne se je nad državo razbesnelo neurje z močnim dežjem, ki je najprej zajelo severovzhod države, območje Beltincev, po 20. uri pa do polnoči pa predvsem območje Ljubljane, kjer je bilo več kot 320 intervencij. Padavine so se umirile, meteorologi napovedujejo suho in sončno vreme, poroča uprava za zaščito in reševanje. V kratkem času je padlo zelo veliko dežja, na Goričkem so izmerili 93, v Ljubljani pa 88 litrov dežja na kvadratni meter. Samo v regijskem centru Ljubljana so med 8. in 24. uro prejeli več kot 2700 klicev. Meteorne vode so zalile več kot 500 različnih objektov, predvsem kletne in stanovanjske prostore, osnovne šole, gimnazijo, vrtce, industrijske objekte, gledališče, skladišča, dijaški dom in sodišče.

Zalita so bila tudi parkirišča in podvozi, ponekod so bila zalita tudi osebna vozila. Podirala so se drevesa. Poškodovanih v neurju ni bilo. Zabeležili so tudi dva udara strel, vendar do požarov ni prišlo. Gasilci so nudili pomoč pri črpanju meteornih voda, posredovali so skupno na 362 lokacijah, samo v Ljubljani na 328 lokacijah.

Poplavilo je tudi ljubljansko Dramo, saj je voda med predstavo začela kapljati na oder, gledalce so takoj evakuirali. Pomočnica ravnatelja SNG Drama Ana Rokvić Pinterič je povedala, da je zalilo celotno Dramo, ki je že tako ali tako v slabem stanju, zato se bojijo, da se bo sesula sama vase. Na Facebook strani Drame je objavljen srhljiv video, v katerem je videti hudournik meteorne vode, ki teče po stopnišču gledališča.

Večina podvozov je bila praktično neprevoznih. Promet je med drugim obstal pred podvozi na Celovški, Dunajski in Šmartinski cesti. Zalilo je tudi podhod Plava laguna in železniško postajo.

"Toliko intervencij v tako kratkem času osebno še nisem doživel. Podobno je bilo le še ob žledu," je dogajanje opisal Tine Juvan iz gasilske brigade Ljubljana. Glavna težava je bila po njegovih besedah velika količina vode v zelo kratkem času, "ki je tako hitro ne more odvesti nobena kanalizacija na svetu".