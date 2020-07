»Popolno zaprtje meje, če se bo izigravanje nadaljevalo«

Slovenski notranji minister v odstopu Aleš Hojs je pojasnil strožje ukrepe na meji s Hrvaško, ki jih z jutrišnjim dnem uvaja Slovenija. Ocenil je, da so spremembe povečini posledica izigravanja oz. neupoštevanja že obstoječih pravil. Verjame, da bo nov režim zajezil dosedanje izigravanje pravil, sicer »nas čaka popolno zaprtje meje,« je izjavil. To po njegovem dokazuje že samo širjenje okužb. Večkrat je pokazal predvsem na delavce z začasnim ali stalnim bivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav, ki so na t.i. rdečem seznamu, kot sta denimo Srbija in BiH, omenil pa je tudi slovenske državljane, ki na meji lažejo, da niso bili v nevarnih državah. Hojs verjame, da bodo nova pravila ustavila omenjeno izigravanje, če pa do tega ne bo prišlo, bo »popolno zaprtje meja,« česar si ne želi nihče, je opozoril.

Glede dokazovanja bivanja na Hrvaškem sta notranji minister v odstopu Aleš Hojs in vladni govorec Jelko Kacin povedala, da bo lahko potekalo na različne načine. Poleg potrdila o lastništvu nepremičnine ali računa hotela na Hrvaškem, bodo upoštevali kot dokazila tudi račune o plačilu parkirnine, račune iz restavracij, trgovin ipd. Tistim, ki bodo dopustovali pri prijateljih, pa je Hojs svetoval, na prinesejo tudi potrdilo o plačilu turistične takse. Policisti bodo sicer imeli diskrecijsko pravico, da presodijo, ali so predložena potrdila zadostna.

Ocenjujejo, da bodo zaradi novega režima na mejah nastale kolone čakajočih, vzpostavili bodo zato večje število vstopnih kolon, sistem pa nameravajo nadgraditi in informatizirati.