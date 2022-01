Porast števila hospitaliziranih covidnih bolnikov

V FJK so danes ob 10.443 PCR testiranjih potrdili 1602 novi okužbi z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 15.34-odstoten. Opravili so še 18.918 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 2962 novih okužb (delež 15,65-odstoten).

Medtem ko se včeraj število bolnikov, potrebnih hospitalizacije, ni spremenilo, je danes občutno porastlo. Na rednih covidnih oddelkih je danes hospitaliziranih 335 bolnikov s covidom-19, kar je 29 več kot včeraj, intenzivno nego jih potrebuje 35, kar je 5 več.

Največ okužb so spet zaznali med najmlajšimi, v kategoriji do 19. leta starosti jih je bilo 18,82 odstotka, sledi kategorija od 20. do 29. leta s 17,29 odstotka vseh okužb.

Umrlo je šest covidnih bolnikov.

Od začetka pandemije je skupaj umrlo 4275 bolnikov s covidom-19, in sicer 1035 na Tržaškem, 2093 na Videmskem, 793 na Pordenonskem in 354 na Goriškem. Ozdravelo je 141.838 ljudi, klinično zdravih je 562, v samoizolaciji pa je 31.424 ljudi.