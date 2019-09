Porast subvencij za otroške jasli

Dežela Furlanija - Julijska krajina bo v letošnjem šolskem letu obiskovanje otroških jasli subvencioniralo 3.775 otrokom, kar je dobrih 40 odstotkov več kot lani, ko je pomoč prejelo dobrih 2.600 otrok do tretjega leta starosti. Porast je posledica ukrepov deželne vlade, ki je z lanskim zakonom o proračunu in kasnejšimi dopolnili v poglavje družinske politike primaknila 22 milijonov evrov.

Podatke sta na današnji novinarski konferenci v Trstu naštela predsednik deželne vlade Massimilano Fedriga in članica vlade z resorjem za družino in delo Alessia Rosolen. Oba sta poudarila, da bo mesečno podporo do 600 evrov mesečno prejemalo 90 odstotkov italijanskih družin in 10 odstotkov tujcev.