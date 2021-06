Pordenonski kvestor odredil 75-dnevno zaprtje bara

Pordenonski kvestor Marco Odorisio je odredil 75-dnevno zaprtje bara Commercio v mestnem središču, kjer se je v ponedeljek, 14. junija, vnel hud prepir. Policisti so ugotovili, da so pred tem 26-letnemu albanskemu državljanu točili žgane pijače, ko je že bil pijan. Pod občutnim vplivom alkohola je nato napadel pakistanskega državljana in mu povzročil poškodbe, za katere se bo moral zdraviti štiri dni. Kvestor je občinski upravi predlagal, naj upravitelju bara dokončno odvzame licenco, saj je zaradi izgredov bar bil zaprt tudi v letu 2018.