Porušili bodo stari nadvoz

Ta konec tedna bodo na avtocesti A4 porušili stari nadvoz pri Portogruaru. Novega, ki je dolg 103 metre in širok 20 metrov, so pravkar namestili in je po njem že v preteklem koncu tedna stekel promet.

Ob rušenju starega nadvoza bodo ta konec tedna zaprli odseka med San Stinom in Latisano v smeri Trsta ter med Latisano in vozliščem pri Portogruaru v smeri Benetk. Zapora bo trajala od 20. ure v soboto, 22. januarja, do 9. ure zjutraj v nedeljo, 23. januarja.

Voznike iz smeri Benetk bodo izločali pri San Stinu in bodo lahko spet odpeljali na avtocesto pri Latisani. Vozniki iz smeri Conegliana, namenjeni v Trst, bodo morali zapustiti avtocesto pri Portogruaru in se bodo nanjo lahko vrnili pri Latisani. Voznike iz smeri Trsta, namenjene v Benetke, bodo izločali pri Latisani in se bodo na avtocesto lahko vrnili pri Portogruaru.