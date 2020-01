Na avtocesti A4 bodo v noči na nedeljo zaprli vozlišče pri Palmanovi za vozila iz smeri Benetk namenjena proti Vidmu. Zapora bo potekala od 20. ure v soboto do 10. ure v nedeljo. Porušili bodo stari nadvoz pri Palmanovi.

Vozila iz smeri Benetk, namenjena proti Vidmu, bodo lahko zapustila avtocesto v Latisani in nato peljala po stranskih cestah do uvoza Videm jug. Sicer bodo lahko zapustila avtocesto tudi pri Palmanovi in znova zapeljala nanjo na istoimenskem uvozu v smeri proti Benetkam.