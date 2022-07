Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc ni pričakovala takega razpleta, ki je privedel do padca Draghijeve vlade. Meni, da gre za pošasten politični debakel, ki postavlja pod vprašaj možnost zavezništva med DS in Gibanjem petih zvezd, pa tudi izvolitev slovenskega parlamentarca, če ga ne bo na prvem mestu seznama.

Ste pričakovali tak razplet?

Tako žalostnega in klavrnega razpleta nisem pričakovala. Mislila sem, da ima predvsem Gibanje petih zvezd tisto odgovornost, da bo razumelo – potem je desnica seveda izkoristila priložnost – da smo zdaj ne mi kot politiki, ampak državljani, v hudi stiski: ustavljena je uredba »aiuti«, ustavljen je načrt za okrevanje. Jaz zelo zaupam predsedniku Mattarelli, ker ima veliko izkušnjo in veliko modrost, predvsem seveda politično, ampak, če se ne bo dalo spraviti pod streho finančnega zakona do 31. decembra, pomeni, da gre država dejansko pod komisarsko upravo. To je pošasten politični debakel.

Glede tega, kakšne pa so zdaj možnosti za razširjeno levosredinsko politično zavezništvo, ki se je vsaj snovalo med DS in G5Z, je vse padlo v vodo?

Po mojem je zdaj vprašanje še popolnoma odprto, ampak, kot je povedal danes (včeraj, op.p.) Letta na zborovanju parlamentarcev, mi bomo ta trenutek šli naprej sami s svojim programom, ker si ni mogoče predstavljati, da bi potrdili zavezništvo – vsaj v tem trenutku ne, ampak, kot vemo, je politika zelo fluidna zadeva in ne moremo zagotoviti ničesar. Mislim, da po tem vzdušju, ki smo ga živeli danes (včeraj, op.p.) na zborovanju v poslanski zbornici, je razočaranje nad nezrelostjo in neodgovornostjo G5Z zares zelo močno, tako da bo težko tako zavezništvo, kot je bilo mišljeno doslej. Seveda se odpira vprašanje, kako naprej. Tukaj sta dve teoriji: ena je tista, ki pravi, da bodo državljani levo sredino oz. DS, ki se je vedla najbolj odgovorno, na volitvah nekako nagradili, druga pa je ta, da smo dejansko s temi neodgovornimi dejanji državo pahnili v roke desnici, tisti desnici, ki odgovarja Giorgi Meloni.

Na volitve se bo šlo s starim volilnim zakonom, ampak z zmanjšanim številom parlamentarnih mest. Kaj to pomeni za možnost ohranitve slovenskega parlamentarca v teh okoliščinah?

Pomeni, da bo morala DS, če bo še želela potrditi slovenskega parlamentarca, Slovencu dodeliti tako mesto, da bo imel vsaj minimalno zagotovljeno izvolitev, se pravi prvo mesto na volilnem seznamu. Drugače ne vidim možnosti, da bi prišli do izvolitve parlamentarca po tisti liniji, ki se je zadnjič zgodila s Cernom.