Poškodovala se je pri sestopu z Vogla

Pri sestopu z Vogla proti planini Razor v Občini Tolmin se je v četrtek poškodovala mlajša planinka. Okrog 9. ure je ženska, ki je stara 23 let in je doma iz Komna, v družbi 37-letnika iz Idrije odšla peš s planine Podkuk, kamor sta se pripeljala z osebnim vozilom, proti vrhu Vogla (1.922 m). Na poti sta si zaradi zasnežene in deloma poledenele površine na planinske čevlje dodatno obula t.i. urbane derezice, ki pa so namenjene za hojo predvsem po ravnem oz. urbanem okolju, ne pa za hojo po zaledenelih in zasneženih površinah v zahtevnem gorskem okolju.

Okrog 150 metrov pod vrhom Vogla sta se zaradi močnega vetra obrnila in začela s spustom po drugi smeri oz. terenu, kjer planinska steza poteka proti Žabijskem Kuku oz. planini Razor. Pri hoji sta si pomagala vsak z eno pohodno palico. Steza je bila pokrita s tanko plastjo ledenega snega, po vrhu pa je bilo še nekaj centimetrov svežega snega. Po približno 50 metrih je planinki, ki je hodila le nekaj metrov za svojim prijateljem, na poledenelem in strmem pobočju zdrsnilo: med drsenjem se je nekajkrat tudi zakotalila. Ženska je drsela približno 200 metrov po strmi zasneženi površini proti planini Razor in negibno obležala. Nekaj minut je bila v nezavesti, sporočajo iz novogoriške policijske uprave. Prijatelj se ji je približal in ji skušal pomagati, nato pa je zaradi slabega signala odšel do bližnjega grebena, kjer je poklical reševalce. Kasneje so na kraju posredovali poleg policistov gorske policijske enote tudi reševalci GRS Tolmin, po nudeni pomoči na kraj pa so poškodovano planinko z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Po prvih ugotovitvah zdravstvenih delavcev je bila 23-letna planinka lažje poškodovana; dobila je udarec v glavo in druge dele telesa ter nekaj odrgnin.

Glede na zbrane informacije so policisti tujo krivdo izključili; o nesreči bodo obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.