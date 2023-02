Poškodovan 25-letni skejter

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Codroipu, kjer se je na cesti v bližini športnih igrišč poškodoval 25-letni skejter. Med vožnjo je padel s skejtborda in udaril z glavo ob tla.

Mimoidoči so poklicali na interventno telefonsko številko 112. Na kraj je prispelo reševalno vozilo iz Codroipa in je priletel reševalni helikopter. Reševalci so mu na mestu nudili prvo pomoč, nato so ga z reševalnim vozilom, v katerega je sedel tudi zdravnik iz reševalnega helikopterja, prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno.