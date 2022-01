Poškodovan obtičal v snežnem zametu

Gorski reševalci so včeraj popoldne posredovali v Plodnu, kjer se je na opuščeni smučarski progi pod goro Ferro poškodoval 46-letni turni smučar iz kraja Vigo di Cadore. Zapeljal je v snežni zamet, kjer je obtičal in ni mogel več naprej. Drugi smučarji, ki so bili z njim, so poklicali na pomoč.

Reševalci na smučiščih niso mogli posredovati, ker se je nesreča pripetila na opuščeni progi, zato so ga peš dosegli gorski reševalci. Bil je podhlajen, zavili so ga v aluminijasto folijo in ga na nosilu prenesli v dolino. V tamkajšnjem stanovanju so pričakali reševalno vozilo, ki je prispelo iz Rigolata. Zdravniki so ugotovili, da si je moški zlomil desno nogo.