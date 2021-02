Poškodovan sedem noči prespal na prostem

Gorski reševalci so danes zjutraj v Julijskih predalpah našli 33-letnega tržaškega pohodnika Micheleja Benedeta, ki se je poškodoval in prespal sedem dni na mrazu. Alarm je sprožila zaročenka, potem ko se ni vrnil v ponedeljek, kot je napovedal. Pretekli četrtek se je v družbi svojega psička odpravil na gorski pohod, ki ga opravlja vsako leto s postanki v gorskih zatočiščih ali z bivakiranjem.

Gorski reševalci so s helikopterjem preleteli dolino Val Venzonassa in si podrobneje ogledali območje ob zatočišču Casera Navis, ki ga je zaročenka omenila kot eno od njegovih možnih pohodnih točk.

Pri prehodu Tacia so zagledali blesk aluminijaste folije, kakih sto metrov stran pa še pohodnika, ki je ležal blizu gozdne poti in ga dosegli. Moški je bil ranjen in je utrpel številne poškodbe, toda je bil pri zavesti. Pokril se je z listjem in celo s topografsko karto. Ob njem je bil psiček.

Reševalcem je povedal, da je po večmetrskem zdrsu obstal v jarku. Kljub zlomljenemu gležnju in poškodbam se je uspel privleči do bližnjega hudournika. Da je preživel, pa se mora zahvaliti tudi družbi svojega psička, je menil.

Ponesrečeni pohodnik je bil žejen in lačen. Reševalci, ki so prileteli s helikopterjem, so mu nudili prvo pomoč, nato so ga odpeljali v videmsko bolnišnico. Psiček se je vrnil s helikopterjem civilne zaščite.