Poskrbeli za šolo in podjetja

Osrednji temi včerajšnjega zasedanja italijanskega sveta ministrov sta bili vprašanje šolstva in ukrepi za pomoč gospodarstvu v koronavirusnem obdobju.

Čeprav je italijanska ministrica za šolstvo Lucia Azzolina o možnih ukrepih na šolskem področju spregovorila že v nedeljo, ko je v oddaji Che tempo che fa televizijskega voditelja Fabia Fazia nakazala različne možnosti za nadaljevanje in zaključek šolskega leta, je zadnja beseda padla na današnjem zasedanju sveta ministrov. Sprejeli so uredbo z zakonsko močjo, s katero so določili, kako se bo šolsko leto nadaljevalo in zaključilo.

Prelomni termin je 18. maj. Na podlagi tega, če se bodo dijaki v šolske klopi vrnili pred tem datumom, po njem (ali sploh ne), bo sprejeta odločitev o tem, kako bo potekala matura. Odgovor na to vprašanje bo ministrica za šolstvo Azzolina zapečatila z odredbo. K maturi bodo pripuščeni vsi dijaki, kar pa po besedah ministrice Azzolina še ne pomeni, da bodo vsi izdelali. Na prvostopenjskih srednjih šolah v Italiji je maturantov 577 tisoč, na drugostopenjskih srednjih šolah pa 510 tisoč; vseh maturantov, malih in »velikih«, bo tako za dober milijon.

Ko bi šole odprli do 18. maja, bo matura kot načrtovano potekala od 17. junija dalje, a v nekoliko »vitkejši« obliki, kar bo obveljalo za obe stopnji srednje šole. V nasprotnem primeru pa bosta državna izpita še bolj okrnjena.

Italijanski ministri so danes v Palači Chigi tudi odločali o ukrepih, s katerimi bi gospodarstvu zagotovili likvidnost. Finančni paket, s katerim bodo lahko banke podjetjem nudila posojila, je težak 750 milijard evrov, saj so 350 milijardam evrov prejšnjega svežnja ukrepov, t.i. Cura Italia, dodali še 400 milijard.

»To je finančna injekcija z ognjeno močjo, kakršne Italija ne pomni,« je ukrepe orisal predsednik vlade Giuseppe Conte. Kar 200 milijard evrov so namenili zagotavljanju likvidnosti podjetij, z drugimi 200 milijardami pa bodo podprli izvažanje blaga v tujino.